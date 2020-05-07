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07 травня 2020, четвер, 15:27 4
Суспільство 2020-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Після погроз відставкою санітарного лікаря області, Житомирська лабораторія передумала закриватися на прийом о

Після погроз відставкою санітарного лікаря області, Житомирська лабораторія передумала закриватися на прийом образцов для ПЛР-тестов

Кира Молчанова
Житомир, Житомирська область, Віктор Ляшко, Тестування на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Після того, як мер Житомира Сергій Сухомлин зажадав відставки санітарного лікаря області з-за призупинення проведення обласної лабораторії аналізів на COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що Житомирська обласна лабораторія не закривається на прийом зразків для діагностики коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"По-перше, Житомирська лабораторія не закривається на прийом зразків для ПЛР-дослідження. По-друге, всі лабораторії країни, які проводять дослідження на коронавірусну хворобу, продовжують свою роботу", - написав він.

За словами Ляшка, ще минулого тижня Міністерство охорони здоров'я отримало інформацію про проблеми з проведенням тестування в Житомирській області.

2 травня до Житомира була відправлена комісія міністерства, яка надала рекомендації щодо усунення проблем.

"Вчора мені повідомили, що нічого не змінилося і що виконуючому обов'язки керівника лабораторного центру прийшов лист, що протягом 3 днів лабораторія не буде брати зразки на дослідження коронавирусной хвороби", - прокоментував Ляшко.

Заступник Міністра повідомив, що прийнято рішення про припинення виконання обов'язків нинішнім в. о. керівника Житомирського обласного лабораторного центру.

Він зазначив, що основною проблемою в роботі центру стала відсутність комунікації в. о. керівника центру з медичними установами, обладміністрацією та місцевою радою.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента заявляє, що через нестабільну ситуацію з поширенням коронавірусу метрополітен не може бути відкритий до 22 травня.

До цього заявлялося, що метро та громадський транспорт можуть заробити на четвертому етапі виходу з карантину.

Крім того, на думку вірусолога, метро можна було не закривати, але пускати людей у масках.

 

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