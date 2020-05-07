Излишки атомной энергии в Украине могут направить на майнинг криптовалют - что это такое

Ранее в СМИ была опубликована информация, что украинское государственное предприятие "Энергоатом" в срок до 8 мая изучит возможность майнинга криптовалют на атомных электростанциях страны. Так, Минэнерго хочет сохранить принадлежащую "уважаемым" людям жутко дорогую "зеленую" генерацию за счет "дешевой и ничейной" атомной энергетики. Так, в Минэнерго пояснили предложение по майнингу огромным профицитом атомной генерации. Сама и.о. министра заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг.

"Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства", — пояснили в Минэнерго.

Что же это такое?

Майнинг - это процесс создания биткоина и других криптовалют решением математических задач на специальном оборудовании. В первые годы (2009-2012) это можно было делать на обычных компьютерах, потом из-за роста конкуренции и общей мощности сети для этого создали специализированные устройства - асики.

Асики подключают к пулу таких же майнеров и раз в некоторое время владелец оборудования получает вознаграждение от сети. Сейчас это 12,5 биткоинов каждые 10 минут. Снижение награды происходит каждые 4 года. Как раз через несколько дней это произойдет в третий раз (прошлые были в 2012 и 2016 годах) и награда будет снижена вдвое, до 6,25 биткоинов. Награда не зависит от количества и мощности майнеров, она делится на всех пропорционально. Для того, чтобы это правило соблюдалось, есть сложность добычи, которая подстраивается раз в 2 недели под мощность сети. Если майнеров стало больше и они стали добывать новый блок на 1 минуту быстрее (вместо 10 минут за 9), то при следующем пересчете сложность увеличится на 10%, чтобы компенсировать рост мощности.

Как из энергии извлекать деньги?

Полученные монеты можно продать на бирже и вывести в фиатную валюту (доллары, гривны) или отложить.

В Украине нет прямого запрета на подобный бизнес, а это значит, что он разрешен. Это уже делается на уровне государств - больше всего майнеров в Китае, также их много в США, России, Швеции, Грузии, Канаде, Казахстане и многих других странах. Говорят, даже Северная Корея майнит биткоины, сжигая уголь, который они из-за санкций не могут продать. Однако официально биткоин не майнит ни одно государство в мире.

Как сообщали Українські Новини, директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец считает, что несмотря на отключение нескольких энергоблоков АЭС, цена электроэнергии для населения не поменяется и останется прежней.

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус не видит перспектив в майнинге криптовалюты на украинской электроэнергии.