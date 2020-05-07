подписаться на рассылку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Излишки атомной энергии в Украине могут направить на майнинг криптовалют - что это такое
07 мая 2020, четверг, 15:15 589
Экономика 2020-05-07T16:15:02+03:00
Українські Новини
Излишки атомной энергии в Украине могут направить на майнинг криптовалют - что это такое

Излишки атомной энергии в Украине могут направить на майнинг криптовалют - что это такое

Ольга Фандорина
АЭС, Минэнерго, Майнинг, Криптовалюты, Майнинг криптовалют
Запорожская АЭС №6. ЗАЭС. Фото: npp.zp.ua
Запорожская АЭС №6. ЗАЭС. Фото: npp.zp.ua

Ранее в СМИ была опубликована информация, что украинское государственное предприятие "Энергоатом" в срок до 8 мая изучит возможность майнинга криптовалют на атомных электростанциях страны. Так, Минэнерго хочет сохранить принадлежащую "уважаемым" людям жутко дорогую "зеленую" генерацию за счет "дешевой и ничейной" атомной энергетики.  Так, в Минэнерго пояснили предложение по майнингу огромным профицитом атомной генерации. Сама и.о. министра заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг. 

"Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства", — пояснили в Минэнерго.

Что же это такое?

Майнинг - это процесс создания биткоина и других криптовалют решением математических задач на специальном оборудовании. В первые годы (2009-2012) это можно было делать на обычных компьютерах, потом из-за роста конкуренции и общей мощности сети для этого создали специализированные устройства - асики.

Асики подключают к пулу таких же майнеров и раз в некоторое время владелец оборудования получает вознаграждение от сети. Сейчас это 12,5 биткоинов каждые 10 минут. Снижение награды происходит каждые 4 года. Как раз через несколько дней это произойдет в третий раз (прошлые были в 2012 и 2016 годах) и награда будет снижена вдвое, до 6,25 биткоинов. Награда не зависит от количества и мощности майнеров, она делится на всех пропорционально. Для того, чтобы это правило соблюдалось, есть сложность добычи, которая подстраивается раз в 2 недели под мощность сети. Если майнеров стало больше и они стали добывать новый блок на 1 минуту быстрее (вместо 10 минут за 9), то при следующем пересчете сложность увеличится на 10%, чтобы компенсировать рост мощности.

Как из энергии извлекать деньги? 

Полученные монеты можно продать на бирже и вывести в фиатную валюту (доллары, гривны) или отложить.

В Украине нет прямого запрета на подобный бизнес, а это значит, что он разрешен. Это уже делается на уровне государств - больше всего майнеров в Китае, также их много в США, России, Швеции, Грузии, Канаде, Казахстане и многих других странах. Говорят, даже Северная Корея майнит биткоины, сжигая уголь, который они из-за санкций не могут продать. Однако официально биткоин не майнит ни одно государство в мире. 

Как сообщали Українські Новини, директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец считает, что несмотря на отключение нескольких энергоблоков АЭС, цена электроэнергии для населения не поменяется и останется прежней.

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус не видит перспектив в майнинге криптовалюты на украинской электроэнергии.

Больше новостей о: АЭС Минэнерго Майнинг Криптовалюты Майнинг криптовалют

Отключение энергоблоков АЭС не повлияет на цену эл...
Временное сокращение генерации АЭС является вынужд...
Идея майнить криптовалюту за счет атомных станций ...
Биткоин рекордно обвалился за сутки, потеряв 50% с...
В Киеве почти втрое уменьшилось количество новых случаев коронавируса
В Киеве открылись 10 продуктовых рынков: список
Новости
ГБР расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС 16:35
Карантин в Одессе закончен. Власти Одессы признают, что не смогли удержать режим строгих ограничений 16:31
В Украине ввели страхование медиков, работающих с COVID-19 16:29
В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – Котко 16:24
В апреле производство дорогой "зелёной" электроэнергии увеличилось в два раза, пока дешевой сократилось 16:20
больше новостей
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика 21:51
Доллар готовится к скачку: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 06:30
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
"Слуги народа" просят КС растолковать, что такое "достойные условия жизни" человека 22:49
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
больше новостей
Со Свято-Покровского Голосеевского монастыря сняли карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok