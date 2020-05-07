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  • Отключение энергоблоков АЭС не повлияет на цену электроэнергии для населения, — Петриковец
07 мая 2020, четверг, 12:44 2503
Экономика 2020-05-07T13:30:34+03:00
Українські Новини
Отключение энергоблоков АЭС не повлияет на цену электроэнергии для населения, — Петриковец

Отключение энергоблоков АЭС не повлияет на цену электроэнергии для населения, — Петриковец

Елена Новикова
АЭС, Отключение энергоблока, Тарифы на электроэнергию, цены на электроэнергию, Гарантированный покупатель, Константин Петриковец
АЭС (иллюстрация). Фото: pixabay
АЭС (иллюстрация). Фото: pixabay

Директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец считает, что несмотря на отключение нескольких энергоблоков АЭС, цена электроэнергии для населения не поменяется и останется прежней.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Тарифы есть тарифы - это установленная государством цена через регулятора. Цена формируется на рынке и она не зависит от того, кто продаёт, что продает, кто покупает и что покупает. Как сложилась ценовая конъюнктура, так и сформировалась цена. Все зависит от спроса и предложения. Для населения действует ПСО и цена на электроэнергию для населения не поменяется от этого (отключения энергоблоков АЭС), - сказал Петриковец.

По его словам, несмотря на отключение некоторых энергоблоков, цена для населения останется на том уровне, что и была до этого.

"Цена остается такой как есть, пока действует ПСО. Если будут внесены какие-то изменения, то это будет решение госорганов", - подчеркнул он.

Петриковец считает, что "когда предложение превышает спрос, то это плохо влияет в целом на работу рынка".

"Любая система должна быть сбалансирована. У нас ее балансирует оператор системы передачи и ему виднее, какие виды генерации и в каком объеме должны работать",- подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) 15 марта в 00:02 вывела энергоблок №2 в плановый ремонт.

Южно-Украинская АЭС отключила третий энергоблок из-за срабатывания защиты. Ранее также Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок №3.

Также Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) отключила энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

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