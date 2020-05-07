У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список

В той час, як в Україні закрилися 88 ринків із-за порушень, 10 продовольчих ринків почали працювати в Києві. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Як ви знаєте, уряд дозволив роботу продовольчих ринків. У столиці має відкритися 37 ринків. Вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги щодо безпеки", - повідомив він.

Сьогодні в Києві вже почали працювати 10 ринків:

"Деміївський",

"Маяк",

"Печерський",

"Володимирський",

ринок на Лісовій, а також -

"Феофановский", ринки

"Одеський",

"Иллис",

"Вигурівський" та "Бессарабський ".

Інші ринки, за словами мера Києва, будуть відкривати, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідних норм.

За словами Кличка, всього в Києві повинні відкритися 37 ринків.

Як повідомляли Українські Новини, на Київщині після карантину запрацювали 13 продуктових ринків.

Також ми писали, яких правил потрібно дотримуватися при відкритті ринків.

Крім того, де відкрилися ринки в Україні 1 травня.