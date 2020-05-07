В Киевской области коронавирус нашли у 25 человек. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 6 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 25 человек до 916, умерших - на 2 человека до 19, в то время, как в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 7 мая 2020 года официально подтверждено 916 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 25 новых случаев. За время пандемии умерло 19 человек", - сказано в нем.

Из заболевших за все время в Киевской области 108 человек являются медработниками, 84 - дети.

В Киево-Святошинском районе 311 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Гореничи, Чабаны, Юровка, Круглик, Михайловка-Рубежовка, Личанка, Вита Почтовая, Святопетровское, Ходосовка, Мироцкое и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 164 случая - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине, Григоровке, Матяшевке, с. Перше Травня, Халепье, Триполье и Жуковке.

Также 42 случая заболевания подтверждены в Броварском районе, 36 - в Борисполе, 33 - в Кагарлыке, 29 - в Броварах, 25 - в Бориспольском районе, 24 - в Кагарлыкском районе, по 23 случая в Ирпене и Белой Церкви, 19 - в Фастове, 18 - в Васильковском районе, по 16 случаев - в Василькове и Буче, 12 - в Макаровском районе, 10 - в Вышгородском районе, по 7 случаев - в Гостомеле, Переяславе, Коцюбинском, а также в Барышевском, Белоцерковском, Бородянском, Переяслав-Хмельницком и Ставищенском районах, 6 - в Рокитном районе, 5 - в Богуславском районе, по 4 случая - в Вышгороде и Ворзеле, по 3 случая - в Володарке, Фастовском и Мироновском районах, по 2 случая - в Яготине, Богуславе, Глевахе, Бородянке, Сквирском, Згуровском, Рокитнянском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ставище, Иванкове, Березани, Полесском и Таращанском районах.

170 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 746 - на амбулаторном (самоизоляции).

Отмечается, что 103 человек выздоровели, 6 из которых - дети.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 829 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 30 сообщений о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 4 950 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, в Волынской области зафиксировали вспышку коронавируса в психбольнице.

Также в Вооруженных силах за сутки зарегистрировали еще два случая коронавируса, всего болеет 29 человек.