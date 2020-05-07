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07 мая 2020, четверг, 10:48 285
Экономика 2020-05-07T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль снова начал падать. Курс российской нацвалюты на 7 мая

Рубль снова начал падать. Курс российской нацвалюты на 7 мая

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

В четверг, 7 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 6 мая, снизился на 2 копейки и составляет 3,16 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг снизился на 2 копейки и составляет 3,67 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,16 3,67
Максимальный 3,50 3,90
Минимальный 2,30 3,58

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 мая на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А с 27 по 30 апреля Национальный Банк Украины на межбанковском валютном рынке купил валюты в 4 раза больше на общую сумму – до 115,5 млн долларов.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Тем временем сегодня Национальный Банк Украины повысил официальный курс гривны на 4,51 коп. до 26,9323 UAH/USD.

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