Рубль снова начал падать. Курс российской нацвалюты на 7 мая

В четверг, 7 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 6 мая, снизился на 2 копейки и составляет 3,16 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи в четверг снизился на 2 копейки и составляет 3,67 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 мая: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,16 3,67 Максимальный 3,50 3,90 Минимальный 2,30 3,58 Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 мая на 5,76 коп. до 27,1206 UAH\/USD, курс покупки понизился на 5,48 коп. до 26,7861 UAH\/USD. А с 27 по 30 апреля Национальный Банк Украины на межбанковском валютном рынке купил валюты в 4 раза больше на общую сумму – до 115,5 млн долларов. Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса. Тем временем сегодня Национальный Банк Украины повысил официальный курс гривны на 4,51 коп. до 26,9323 UAH\/USD.