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07 мая 2020, четверг, 10:11 88
Финансы 2020-05-07T10:30:02+03:00
Українські Новини
Международные резервы в апреле выросли на 3,1%

Международные резервы в апреле выросли на 3,1%

Сергей Жолобецкий
НБУ, Валюта, Золото, Резервы, Международные резервы
В апреле НБУ удалось нарастить резервы
В апреле НБУ удалось нарастить резервы

В то время как гривна укрепилась, в апреле международные резервы увеличились на 3,1% и на 1 мая 2020 года составили 25,695 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле.

Предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов.

Чистая покупка валюты Национальным банком в апреле составила 678,8 млн долларов.

Интервенции по покупке валюты проводились в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса, и в целом составили 723,3 млн долларов.

В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Национальный банк в течение месяца продал 44,5 млн долларов.

Кроме того, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 303,9 млн долларов (в эквиваленте).

Из этой суммы 128,6 млн долларов уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, еще 78,0 млн долларов - по еврооблигациям, остальные средства уплаченные по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте).

По итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).

По состоянию на 6 мая, Национальный Банк Украины понизил гривну на 0,25 копеек до 26,9774 UAH/USD.

С 27 по 30 апреля Национальный Банк Украины на межбанковском валютном рынке купил валюты в 4 раза больше на общую сумму – до 115,5 млн долларов.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

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