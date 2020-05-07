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07 мая 2020, четверг, 09:57 137
Европа 2020-05-07T10:03:02+03:00
Українські Новини
В Германии второй день фиксируют вспышки заболевания коронавирусом

В Германии второй день фиксируют вспышки заболевания коронавирусом

Елизавета Кесельман
Германия, Карантин, Вспышка эпидемии, коронавирус в Германии, ослабление карантина
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

В Германии продолжает расти число заболеваний коронавирусом. Так, за сутки зафиксировали 1284 новых случаев. Об этом сообщает издание Bild.

В стране на данный момент фиксируется прирост заражений, однако несмотря на это, смерность от коронавируса значительно снизилась.

Отмечается, что число умерших среди зараженных коронавирусом за сутки составила 123 человека, в то время как днем ранее было 165 умерших. С начала пандемии в общем умерли 7119 человек.

За минувшие сутки в стране подтвердили 1284 новых случаев COVID-19, а днем ранее сообщалось о 947 новых случаях. В предыдущие двое суток фиксировалось около 680 зараженных.

Как сообщали Українські Новини, общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 166 091 человек.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поэтапном выходе из режима карантина.

Также Германия предупредила своих граждан о возможной новой волне эпидемии и призвала ограничиться от поездок за границу до 14 июня.


А ранее в Германии из-за коронавирусной эпидемии отменили Октберфест. 

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