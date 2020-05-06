В Германии за сутки зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19

На фоне ослабления карантина в Германии, в стране снова начались вспышки коронавируса. Так, на за сутки в Германии зафиксировано 947 новых случаев коронавируса. Об этом передает Bild.

Как передает ведомство, число летальных случаев также возросло. За сутки зафиксировано 947 новыхслучаев заражения коронавирусом, а смертей - 165. В целом в стране лабораторно подтверждено 164 807 случаев заражения коронавирусом, из них 6 996 пациентов умерли.

Несмотря на ситуацию, Германия готовится к следующему этапу ослабления карантина. Правительство Германии и власти федеральных земель готовятся сделать второй большой шаг в отмене локдауна, передает DW.

Так, согласно постановлению правительства, все школы ФРГ должны возобновить очное обучение еще до летних каникул. В детские сады всех 16 федеральных земель с 11 мая должна вернуться еще часть воспитанников. Кроме того, должны открыться все магазины - при соблюдении правил гигиены и ограничении допуска покупателей.

Предполагается также возобновить занятия массовым и профессиональным спортом. 36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги еще в мае смогут продолжить проведение матчей, которое было прервано в марте.

Как сообщали Українські Новини, Германия предупредила своих граждан о возможной новой волне эпидемии и призвала ограничиться от поездок за границу до 14 июня.

Кроме того, в стране из-за эпидемии отменили Октоберфест.