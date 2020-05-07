Пособие на детей можно оформить онлайн: Минцифры объяснило, как это сделать

Как и пособие по безработице, слуга по предоставлению пособия на детей для физлиц-предпринимателей появилась на портале "Дія". Об этом сообщает Минцифры.

Министерство напомнило, что услугой могут воспользоваться ФОПы, избравшие упрощенную систему налогообложения и относящиеся к I и II группам плательщиков единого налога. Право на получение пособия имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся родителями или опекунами ребенка в возрасте до 10 лет и на законных основаниях проживающие на территории Украины.

Для того чтобы воспользоваться услугой онлайн, необходимо найти ее на портале "Дія", перейти по ссылке, зарегистрироваться и авторизоваться с помощью GovID с использованием электронной подписи, технологий BankID или MobileID.

После авторизации надо заполнить заявление с указанием персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств, а также приложить все указанные документы. Среди них - фотокопия свидетельства о рождении ребенка, фотокопия справки из Пенсионного фонда об уплате ЕСВ за 2019 год и при необходимости сканированная копия документа, удостоверяющего проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства. Если над ребенком установлена опека, заявитель должен приложить сканированную копию решения районной госадминистрации в Киеве и Севастополе, исполнительного органа городского, районного, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда.

Время, которое нужно потратить на подачу заявления онлайн, составляет 10 минут. Заявление рассматривается органами социальной защиты в течение 3-х рабочих дней. Письмо с результатом поступает на указанный при регистрации электронный адрес.

Обязательным условием назначения пособия является уплата ЕСВ за все месяцы 2019 года после государственной регистрации ФОП.

Денежное пособие назначается на каждого ребенка с месяца подачи заявления на период карантина и на один месяц после его завершения. Оно равняется сумме прожиточного минимума: 1779 грн в месяц на ребенка в возрасте до шести лет и 2218 грн в месяц на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.

Как сообщали Українські Новини, для того, чтобы встать на учет, достаточно отправить через интернет пакет бумаг в выбранное отделение.

Также в приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице.

Тем временем, Кабмин выделил 6 млрд гривен на финансирование пособий по безработице.