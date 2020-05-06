Сегодня в Киеве может выпасть месячная норма осадков

В Киеве до утра 7 мая объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает КГГА в среду, 6 мая.

Синоптики прогнозируют, что интенсивные осадки продлятся до утра 7 мая: в пределах 32 часов выпадет от 15 до 49 мм осадков, что практически равняется среднемесячной норме для мая. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Отмечается, что Киевавтодор планирует отправить спецтехнику и бригады на места, которые могут подтапливаться, ещё до начала осадков. В частности, возле метро Левобережная уже ведутся работы.

"Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. Ливнестоки ежедневно очищают от мусора", - передает КГГА.

Киевлян просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую Киевавтодора в случае обнаружения мест подтоплений. Номер телефона диспетчерской: 284-74-19.

Как сообщали Українські Новини, грозы, град и шквалы не покидают Украину: объявлен "желтый" уровень опасности.

Также сообщается, что ранее сильный ливень затопил почти весь Киев: улицы залиты потоками воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.