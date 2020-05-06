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06 травня 2020, середа, 20:13 4
Суспільство 2020-05-06T23:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Києві може випасти місячна норма опадів

Сьогодні в Києві може випасти місячна норма опадів

Ольга Фандорина
Штормовое предупреждение, дощ, Опади, Місячна норма

У Києві до ранку 7 травня оголошено штормове попередження. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє КМДА в середу, 6 травня.

Синоптики прогнозують, що інтенсивні опади триватимуть до ранку 7 травня: більше 32 годин випаде від 15 до 49 мм опадів, що практично дорівнює середньомісячній нормі для травня. Водіїв закликають бути обережними на дорогах.

Наголошується, що Київавтодор планує відправити спецтехніку і бригади на місця, які можуть підтоплюватися, ще до початку опадів. Зокрема, біля метро Лівобережна вже ведуться роботи.

"Ліквідувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. В тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. Зливостоки щодня очищають від сміття", - повідомляє КМДА.

Киян просять звертатися в цілодобову диспетчерську Київавтодору у разі виявлення місць підтоплень. Номер телефону диспетчерської: 284-74-19.

Як повідомляли Українські Новини, грози, град і шквали не покидають Україну: оголосили "жовтий" рівень небезпеки.

Також повідомляється, що раніше сильна злива затопила майже весь Київ: вулиці залиті потоками води.

Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.

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