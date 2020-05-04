Грозы, град и шквалы не покидают Украину: объявлен "желтый" уровень опасности

После того, как днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, 5 мая днем в Украине, кроме западных областей, вновь ожидается непогода

В частности, как пишет Гисметео, грозы грозы пройдут на востоке страны, а также в Сумской и Запорожской областях. Местами — град и шквалы до 15-20 м / с (I уровень опасности, "желтый").

Прогноз погоды в Украине 5 мая

Во время ненастья рекомендуется держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Вблизи больших деревьев — на парковать автотранспорт. В случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. В жилом помещении следует закрыть все окна, забрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, мощная гроза в Черновцах повалила деревья и затопила улицы.