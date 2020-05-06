В Киеве объявлено штормовое предупреждение: дожди будут идти до утра

В Киеве, по прогнозам синоптиков, 6 и 7 мая ожидаются сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевавтодор".

Интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что почти равняется месячной норме.

"Ежедневно мы прочищаем стоки от мусора. На места, которые могут подтапливаться, объекты и бригады выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная". Имеем 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции", - сказано в сообщении.

Также жителям столицы в случае выявления мест подтоплений рекомендуют звонить в круглосуточную диспетчерскую по номеру: 284-74-19.

Как сообщали Українські Новини, грозы, град и шквалы не покидают Украину: объявлен "желтый" уровень опасности.

Также сообщается, что ранее сильный ливень затопил почти весь Киев: улицы залиты потоками воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.