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06 мая 2020, среда, 17:47 271
Общество 2020-05-06T18:00:05+03:00
Українські Новини
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: дожди будут идти до утра

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: дожди будут идти до утра

Ольга Фандорина
Ливень, Штормовое предупреждение, Гроза в Киеве, Ливень в Киеве
Дождь, ливень, погода. Фото: pixabay
Дождь, ливень, погода. Фото: pixabay

В Киеве, по прогнозам синоптиков, 6 и 7 мая ожидаются сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевавтодор".

Интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что почти равняется месячной норме.

"Ежедневно мы прочищаем стоки от мусора. На места, которые могут подтапливаться, объекты и бригады выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная". Имеем 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции", - сказано в сообщении. 

Также жителям столицы в случае выявления мест подтоплений рекомендуют звонить в круглосуточную диспетчерскую по номеру: 284-74-19.

Штормовое предупреждение в Киеве. Скриншот Facebook-страницы КП "Киевавтодор"

Как сообщали Українські Новини, грозы, град и шквалы не покидают Украину: объявлен "желтый" уровень опасности.

Также сообщается, что ранее сильный ливень затопил почти весь Киев: улицы залиты потоками воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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