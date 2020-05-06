Курс гривні на міжбанку на 6 травня. Гривня продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 2 коп. у середу зміцнився на 7 коп. до 26,88 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,94-26,97 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,88-26,91 UAH/USD, після чого збереглися на колишньому рівні.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,22% з 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 27 по 30 квітня наростив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку в 4 рази до 115,5 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем, 21-24 квітня.

Раніше повідомлялося про те, експерти прогнозують, що в травні на валютному ринку варто очікувати валютні коливання. Це пов'язано з тим, що в останньому місяці весни Україна повинна погасити зовнішні борги.

А в травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.