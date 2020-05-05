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05 мая 2020, вторник, 19:31 138
Финансы 2020-05-05T20:00:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке: нацвалюта укрепилась

Курс гривны на межбанке: нацвалюта укрепилась

Елена Новикова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс доллара, курс гривны к доллару, курс на межбанке
Курс на межбанке
Курс на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 26,95 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 26,96-26,98 UAH/USD, затем котировки достигли 26,96-26,99 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,93-26,96 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,52% с 23,74 UAH/USD до 26,95 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк в период с 27 по 30 апреля нарастил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 4 раза до 115,5 млн долларов по сравнению с  предыдущей неделей, 21-24 апреля.

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

А в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

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