В Литве из-за коронавируса продлили карантин до конца весны

Власти Японии ранее продлили карантин до конца мая. Такое же решение приняло правительство Литвы. В связи с эпидемией коронавируса, карантин продлен до 31 мая. Об этом передает издание Delfi.

Отмечается, что несмотря на такое решение, правительство решило смягчить некоторые меры.

Так, будут разрешены групповые тренировки до шести человек, проведение мероприятий на открытом воздухе до 30 человек.

"Ситуация с распространением инфекции находится под контролем, однако, по нашему мнению, спешить с отменой карантинных требований не стоит. Предлагаем продлить этот режим до 31 мая", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Впервые правительство предусмотрело продление сразу на три недели. Ранее правительство несколько раз продлевало карантинный режим на две недели.

Как сообщали Українські Новини, в Словакии с сегодняшнего дня возобновляют работу магазины, ТРЦ и рестораны.

Кроме того, Латвия, Эстония и Литва открывают внутренние границы с 15 мая.

Тем временем, власти Великобритании заявили, что планируют выход из карантина в три этапа.