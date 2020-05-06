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06 травня 2020, середа, 16:11 8
Кабмін 2020-05-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін виділив кошти на житло людям, які постраждали від пожеж в Житомирській області

Кабмін виділив кошти на житло людям, які постраждали від пожеж в Житомирській області

Елена Новикова
Ліквідація пошкоджень, ДСНС України, Житомирська ОДА, Пожежа в Житомирській області
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

Кабінет Міністрів виділив Державному агентству лісових ресурсів 37,7 млн гривень, Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - 7,7 млн гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області, Житомирської обласної державної адміністрації - 11,2 млн гривенна придбання житла для жителів Овруцького району, які потребують відселення з-за пожеж, в той час, як рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, кошти в сумі 11 192 731 гривня виділені Житомирської обладміністрації на придбання житла мешканцям Овруцького району (Житомирська область), які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих внаслідок пожеж.

Також уряд виділив 37 670 тис. гривень Держлісгоспу (Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища) і 7 665 тис. гривень ДСНС (Міністерство внутрішніх справ) для ліквідації наслідків пожеж у Житомирській області.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області.

Також Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховія, але є підстави підозрювати підпали.

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Кабмін виділив кошти на житло людям, які постраждали від пожеж в Житомирській області
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