Через доставку украинцы чаще всего стали заказывать яйца, а из алкоголя - пиво и вино

Сервис доставки Glovo, у которого появилась бесконтактная доставка, заявляет, что с 16 марта по 29 апреля количество заказов из супермаркетов увеличилось на 40%, из аптек - на 35%. Об этом говорится в сообщении Glovo, передают Українські Новини. "Отразился карантин и на изменениях в спросе - количество заказов в "баблах" "Супермаркеты" выросло на 40%, а в "Аптеки" - на 35%. Средний чек в этих категориях также вырос - на 25%. В заказах украинцев среди самых популярных товаров из супермаркетов - яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, в топе алкогольных напитков - пиво и вино", - говорится в нем. Также во время карантина количество пользователей, которые впервые сделали заказ через приложение Glovo, увеличилось в 2 раза. Кроме того, за данный период увеличилось количество безналичных расчетов до 55% в общей доле расчетов за заказы. Как сообщали Українські Новини, Uber прекращает доставку еды UberEats в Украине с лета. В феврале 2019 года международный сервис пассажирских автоперевозок Uber запустил сервис доставки еды UberEats в Украине. На данный момент сервис доступен в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днипре, а с апреля также заработал в Виннице. Ранее Bolt и Uber решили бесплатно возить врачей на работу в Киеве.