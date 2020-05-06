Через доставку украинцы чаще всего стали заказывать яйца, а из алкоголя - пиво и вино

Об этом говорится в сообщении Glovo, передают Українські Новини.

"Отразился карантин и на изменениях в спросе - количество заказов в "баблах" "Супермаркеты" выросло на 40%, а в "Аптеки" - на 35%. Средний чек в этих категориях также вырос - на 25%. В заказах украинцев среди самых популярных товаров из супермаркетов - яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, в топе алкогольных напитков - пиво и вино", - говорится в нем.

Также во время карантина количество пользователей, которые впервые сделали заказ через приложение Glovo, увеличилось в 2 раза.

Кроме того, за данный период увеличилось количество безналичных расчетов до 55% в общей доле расчетов за заказы.

Как сообщали Українські Новини, Uber прекращает доставку еды UberEats в Украине с лета. В феврале 2019 года международный сервис пассажирских автоперевозок Uber запустил сервис доставки еды UberEats в Украине. На данный момент сервис доступен в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днипре, а с апреля также заработал в Виннице.

Ранее Bolt и Uber решили бесплатно возить врачей на работу в Киеве.