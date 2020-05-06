Коронавирус на пути к уничтожению, но вернется небольшими вспышками зимой, - ведущий вирусолог Кипра

Ведущий вирусолог Кипра заявил, что, по его мнению, что новый коронавирус Covid-19 находится на пути к уничтожению в то время, как за сутки в мире коронавирусом заболели 80 тыс. человек.

Об этом сообщает The Guardian.

"Сейчас это дело времени", - цитирует профессора университета Леонтиоса Кострикиса радиостанцию ​​Politis 107.6, говоря, что после завершения эпидемий цикл исчезает.

Вирусолог, получивший международное признание в области ВИЧ и СПИДа, также сказал, что не думает, что зимой будет еще одна большая вспышка, а скорее небольшие вспышки, которые можно будет устранить.

На средиземноморском острове один из самых низких показателей смертности на душу населения среди всех стран-членов ЕС после того, как его правительство, опираясь на медицинские рекомендации, приняло принудительные драконовские меры по блокировке, включая ранний ночной комендантский час. До настоящего времени 878 случаев заболевания коронавирусом были подтверждены должностными лицами министерства здравоохранения на признанном на греческой части на юге Кипра, где, согласно оценкам, проводится 7333,3 теста на каждые 100 000 человек населения.

В понедельник на Кипре были открыты магазины розничной торговли, и строительный сектор был возвращен к работе, поскольку ограничения постепенно начали отменяться. Число погибших во вторник возросло до 15 после того, как было объявлено, что 56-летний мужчина, заразившийся коронавирусом, умер. Турецкое побережье острова сообщило о 108 случаях и четырех смертельных случаях, и в течение почти двух недель не было зарегистрировано ни одной новой инфекции.

Ранее политологи и экономисты объяснили, почему Восточная Европа пострадала от коронавируса меньше, чем Западная.

Тем временем, в Украине о полном завершении карантина, который снова продлили до 22 мая, и возвращению к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июля, а может и в августе или сентябре.