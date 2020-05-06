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06 мая 2020, среда, 13:32 220
Силовые структуры 2020-05-06T14:15:02+03:00
Українські Новини
На экс-генпрокурора Рябошапку открыли уголовное дело

На экс-генпрокурора Рябошапку открыли уголовное дело

Валерия Драгомирова
Уголовное производство, САП, Руслан Рябошапка, Недекларирование
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Специализированная антикоррупционна прокуратура (САП) открыла уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации и получении неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер САП Ольга Постолюк.

"Мы выполнили решение суда, который обязал внести данные в ЕРДР", - сказала она.

Дело открыто по статьям 366-1 и 368 Уголовного кодекса.

Ранее в Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, которое заключалось в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления.

В жалобе отмечается, что 14 апреля заявитель средствами почтовой связи направил в адрес руководителя САП заявление о совершении Рябошапкой уголовных правонарушений.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть дело в отношении Рябошапки.


Бывший генпрокурор Рябошапка живет с семьей во Франции и не вернулся в Украину на время карантина.

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