На экс-генпрокурора Рябошапку открыли уголовное дело

Специализированная антикоррупционна прокуратура (САП) открыла уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации и получении неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Об этом Українським Новинам сообщила спикер САП Ольга Постолюк. "Мы выполнили решение суда, который обязал внести данные в ЕРДР", - сказала она. Дело открыто по статьям 366-1 и 368 Уголовного кодекса. Ранее в Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, которое заключалось в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления. В жалобе отмечается, что 14 апреля заявитель средствами почтовой связи направил в адрес руководителя САП заявление о совершении Рябошапкой уголовных правонарушений. Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть дело в отношении Рябошапки.Бывший генпрокурор Рябошапка живет с семьей во Франции и не вернулся в Украину на время карантина.