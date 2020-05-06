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06 мая 2020, среда, 12:50 65
Общество 2020-05-06T13:15:01+03:00
Українські Новини
Львов в начале мая начало засыпать снегом

Львов в начале мая начало засыпать снегом

Ярина Вацяк
Погода, Прогноз погоды, погода во Львове, снег во Львове

В среду, 6 мая, во Львове дождь перешел в снег после того, как спасатель показали настоящую майскую метель в Карпатах.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook

"Холодная воздушная масса решила не ограничиваться Карпатами, а пришла попить львовского кофе", - написала она.

Диденко также отметила, что сейчас погода в Украине невероятно пестрая.

Так, сегодня в Киеве +17, в Херсоне +19, в Кривом Роге +17, в Луганске +17, в Харькове +14, в Умани +10, в Черновцах +11, в Луцке +6, а во Львове +2 и идет дождь со снегом, снег также идет в Карпатах.

Как сообщали Українські Новини, В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на востоке будут греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов. Потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник рванет до + 20 + 24 градуса. Однако уже 12-13 мая снова температура воздуха снизится до +14, +15 градусов.

Ранее Українські Новини писали, сколько выходных будет в мае-2020

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