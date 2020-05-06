Львов в начале мая начало засыпать снегом

В среду, 6 мая, во Львове дождь перешел в снег после того, как спасатель показали настоящую майскую метель в Карпатах.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook

"Холодная воздушная масса решила не ограничиваться Карпатами, а пришла попить львовского кофе", - написала она.

Диденко также отметила, что сейчас погода в Украине невероятно пестрая.

Так, сегодня в Киеве +17, в Херсоне +19, в Кривом Роге +17, в Луганске +17, в Харькове +14, в Умани +10, в Черновцах +11, в Луцке +6, а во Львове +2 и идет дождь со снегом, снег также идет в Карпатах.

Как сообщали Українські Новини, В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на востоке будут греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов. Потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник рванет до + 20 + 24 градуса. Однако уже 12-13 мая снова температура воздуха снизится до +14, +15 градусов.

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