В Киевской области коронавирус выявили еще у 25 человек. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 5 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 25 человек до 891.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 6 мая 2020 года официально подтвержден 891 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 25 новых случаев", - сказано в нем.

Из заболевших за все время в Киевской области 108 человек являются медработниками, 81 - дети.

В Киево-Святошинском районе 308 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Гореничи, Чабаны, Юровка, Круглик, Михайловка-Рубежовка, Личанка, Вита Почтовая, Святопетровское, Ходосовка и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 164 случая - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине, Григоровке, Матяшевке, с. Перше Травня, Халепье, Триполье и Жуковке.

Также 41 случай заболевания подтвержден в Броварском районе, 36 - в Борисполе, 33 - в Кагарлыке, 26 - в Броварах, 25 -в Бориспольском районе, 24 - в Кагарлыкском районе, 22 - в Ирпене, 21 - в Белой Церкви, 19 - в Фастове, 15 - в Василькове, 13 - в Вышгороде, по 12 случаев - в Буче и Макаровском районе, 11 - в Васильковском районе, 10 - в Вышгородском районе, по 7 случаев - в Гостомеле, Переяславе, Коцюбинском, а также в Барышевском, Белоцерковском, Переяслав-Хмельницком и Ставищенском районах, по 6 случаев - в Рокитном и Бородянском районе, 5 - в Богуславском районе, по 3 случая - в Володарке, Ворзеле, Фастовском и Мироновском районах, по 2 случая - в Яготине, Богуславе, Глевахе, Бородянке, Сквирском, Згуровском, Рокитнянском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ставище, Иванкове, Березани, Полесском и Таращанском районах.

162 человека из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 729 - на амбулаторном (самоизоляции).

Отмечается, что 89 человек выздоровели, 5 из которых - дети, количество умерших составляет 17 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 799 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 56 сообщений о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 4 780 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, после трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось.

Кроме того, за сутки в мире коронавирусом заболели 80 тыс. человек.