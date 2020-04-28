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28 апреля 2020, вторник, 16:49 108
Экономика 2020-04-28T16:58:24+03:00
Українські Новини
Цены на кукурузу на биржах снизились после падения цен на нефть, - ВАР

Цены на кукурузу на биржах снизились после падения цен на нефть, - ВАР

Елена Новикова
Нефть, Кукуруза, цены на нефть, Всеукраинская Аграрная Рада, Цены на кукурузу, Обвал цен на нефть
Кукуруза. Фото: pixabay
Кукуруза. Фото: pixabay

Всеукраинская аграрная рада констатировала, что цены на кукурузу на биржах снизились на 2-3% после обвала цен на нефть.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель главы ВАР Денис Марчук.

"Удешевление нефти привело к тому, что и эта (сельскохозяйственная) продукция дешевеет. За последний период цена на кукурузу снизилась на 2-3% на биржах", - сказал он.

Марчук отметил, что снижение цен наблюдается и на другие зерновые, однако в первую очередь это коснулось кукурузы, поскольку из нее производится биоэтанол, который в США часто используется вместо дизельного топлива.

При этом, по его словам, еще рано говорить о влиянии цены на экспорт кукурузы из Украины.

В то же время Марчук ожидает, что урожай в 2020 году составит более 60 млн тонн и не достигнет рекорда 2019 года.

"Урожай не будет рекордным, как был в этом маркетинговом году - около 75 млн зерновых... будет немного меньше, выйдем на показатели 2018 года - более 60 млн тонн зерновых", - прокомментировал он.

Возможное снижение урожая связано с повреждением всходов сельхозкультур из-за продолжительной засухи.

Отмечается, что больше всего пострадали Одесская, Николаевская, частично Запорожская области, где также было значительное влияние заморозков.

Марчук заявил, что 90 хозяйств, входящих в ВАР, уже потеряли урожай с 15 тыс. га, поскольку без дождей культуры невозможно пересеять.

На данный момент Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с аграрными ассоциациями собирают данные по поврежденным участкам.

Как сообщали Українськi Новини, после обвала мировых цен на нефть, "Консалтинговая группа "А-95" допустила снижение розничных цен на бензин до 16 гривен/литр, на дизельное топливо до 14 гривен/литр.

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