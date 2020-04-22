Цены на бензин в Украине могут упасть до 16 гривен за литр, а на дизтопливо — до 14 гривен

На фоне того, что мировые цены на нефть упали практически до нулевой отметки, "Консалтинговая группа "А-95" допустила снижение розничных цен на бензин до 16 гривен/литр, на дизельное топливо до 14 гривен/литр.

Об этом написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы закупаем не нефть, а нефтепродукты и сегодняшний обвал котировок на них в Европе - вот это уже интересно. Бензин и дизтопливо потеряли за день почти 30%. Например, бензин 95 в Северо-Западной Европе теперь стоит 119 долларов/тонна, а дизель — 159 долларов/тонна. Знаете, сколько это в гривнах? 2,5 гривны/литр бензина и 3,5 гривен/литр на дизтопливо", — написал он.

Куюн отметил, что сейчас ежедневно фиксируется снижение цен на бензин в розничных сетях.

Он подчеркнул, что по состоянию на 22 апреля минимальная стоимость бензина марки А-92 составляет менее 19 гривен/литр, А-95 менее 19,5 гривен литр и дизтоплива менее 18 гривен/литр.

"Акциз на бензин сегодня составляет 6,3 гривен/литр или в 2,5 раза выше, чем стоимость самого топлива. Еще 1,75 гривен/литр составит НДС (начисляется на сумму акциза и стоимости топлива). Акциз на дизтопливо составляет 4,1 гривен, суммарный НДС — 1,50 гривен/литр. Если такая цена закрепится на месяц, стоимость А-95 на колонке может упасть до 16 гривен/литр, дизтопливо — 14 гривен/литр", подытожил Куюн.

Как сообщали Українські Новини, оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" заявляет, что технические возможности нефтетранспортной системы Украины не предусматривают возможность хранения нефти.

На выходных стоимость нефти WTI ушла в минус.

Также в России цена на нефть марки Urals также упала ниже 0 долларов.