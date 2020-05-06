В ВСУ зафиксировали еще 1 новый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 30 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 6 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и 2 летальных случая", - сказано в нем

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 257 человек.

Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 97 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19.

Военнослужащий (Одесская область), у которого 5 мая был выявлен коронавирус, лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая новых случаев заболевания коронавирусом в Вооруженных силах не было зафиксировано, 3 мая зафиксировали 2 новых случая.

По состоянию на 4 мая в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 17, Национальной гвардии - 19, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственной миграционной службе - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел есть 59 случаев заболевания.

5 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 487 до 13 184, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 327 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 33,1%, количество новых летальных случаев сократилось на 15,2%.