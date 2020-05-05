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05 мая 2020, вторник, 23:52 402
Судебная власть 2020-05-06T01:00:06+03:00
Українські Новини
Коррупция в "Укроборонпроме": суд избрал Жукову меру пресечения с залогом 5 миллионов

Коррупция в "Укроборонпроме": суд избрал Жукову меру пресечения с залогом 5 миллионов

Надежда Комендантова
Залог, Укроборонпром, Коррупция в
Виталий Жуков. Фото: hromadske.radio
Виталий Жуков. Фото: hromadske.radio

Суд избрал меру пресечения с залогом 5 млн грн Виталию Жукову, руководителю "Оптимумспецдеталь", подозреваемому в уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром", а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"5 мая 2020 по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.

Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тысяч гривен.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову, сообщать им об изменении своего места жительства или работы, не выезжать из Киева без их разрешения, воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу, сдать паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения до 3 июня.

Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд избрать меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 23 млн гривен для Виталия Жукова.

Ранее журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, что к деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" причастны Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.

По данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.

Также в расследовании Bihus.info журналисты обвинили правоохранителей в крышевании предпринимателей, осуществляющих незаконные поставки "Укроборонпрома", что привело к миллиардным убыткам госпредприятия.

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