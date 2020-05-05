Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів

Суд обрав запобіжний захід із заставою 5 млн грн Віталію Жукову, керівнику "Оптимумспецдеталь", підозрюваного в ухилянні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

"5 травня 2020 за клопотанням прокурорів САП і детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з організаторів злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів при поставці комплектуючих до військової техніки", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в суді прокурор наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 23 млн гривень.

Однак слідча суддя відмовила у застосуванні до фігуранту справи тримання під вартою і вибрала інший запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тисяч гривень.

Крім того, на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків, серед яких прибувати до детективу, прокурора і в суд за першим викликом, повідомляти їм про зміну свого місця проживання чи роботи, виїжджати з Києва без їх дозволу, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним і свідками по справі, здати паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Термін дії запобіжного заходу до 3 червня.

Питання про оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 23 млн гривень для Віталія Жукова.

Раніше журналісти передачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановили, що до діяльності ТОВ "Оптимумспецдеталь" причетні Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор.

За даними журналістів, "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ.

Також у розслідуванні Bihus.info журналісти звинуватили правоохоронців у кришуванні підприємців, здійснюють незаконні поставки "Укроборонпрому", що призвело до мільярдних збитків держпідприємства.