Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020

Как сообщает Пенсионный курьер, частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - Закон 1058) предусмотрено осуществление ежегодного перерасчета пенсий, так называемой индексации, в связи с ростом средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывают для исчисления размера пенсии.

Размер, дата и порядок такого увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета Министров Украины. Это определено в постановлении Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", которым внесены изменения в уже примененного 2019 Порядка проведения перерасчета пенсий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124 (далее - Порядок 124).

Пунктом 2 постановления 251 установлено, что в 2020 году перерасчет пенсий согласно Порядку 124 осуществляется с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. Если размер повышения в результате перерасчета пенсии, указанного в настоящем пункте, не достигает 100 грн, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетов пенсии.

Перерасчету подлежат пенсии, исчисленные:

- по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

- в соответствии с статьями 54 и 5 9 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" (далее - Закон 796) в размере возмещения фактических убытков;

- пенсии по инвалидности военнослужащим срочной службы и членам их семей в связи с потерей кормильца, исчисленные согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (далее - Закон 2262).

В то же время если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), в лиц, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с учетом страхового стажа, предусмотренного абзацем первым части первой статьи 28 указанного Закона (мужчины - 35, а женщины - 30 лет), не достигает 2100 грн, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. Эта доплата учитывается при дальнейших перерасчетов пенсии.

Индексация пенсий в мае-2020.

На коэффициент 1,11 увеличивается показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии, по состоянию на 1 октября 2017 года, увеличен с 1 марта 2019 на 1,17.

Показатель в размере 4888,83 грн (3764,40 х 1,17 х 1,11) применяется для пенсий, исчисленных:

- по Закону 1058;

- в соответствии с статьи 5 9 Закона 796 в размере возмещения фактического ущерба военнослужащим, в том числе военнообязанным, призванным на военные сборы, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, военных учениях с применением ядерного оружия во время прохождения военной службы (военных сборов) и вследствие этого стали лицами с инвалидностью, и пенсии в связи с потерей кормильца в таких лиц;

- по Закону 2262 для лиц с инвалидностью из числа военнослужащих срочной службы и членам их семей в связи с потерей кормильца.

При исчислении пенсий в соответствии с статьей 54 Закона 796 в размере возмещения фактических убытков кроме военнослужащих (военнообязанных) и пенсии по случаю потери кормильца при таких лиц из числа лиц с инвалидностью - участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС учитывается показатель 1206 25 грн (928,81 грн х 1,17 х 1,11).

Стоит напомнить, что размер пенсии по Закону 1058 определяется с учетом индивидуальных показателей лица, в частности коэффициента страхового стажа и заработка. В то же время применяется величина оценки одного года страхового стажа 1% (определенная статьей 25 этого Закона на дату осуществления перерасчета пенсий).

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим срочной службы определяется в процентах (40-100% в зависимости от группы и причины инвалидности) от среднего заработка с учетом индивидуального коэффициента заработка лица.

Пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пенсии в связи с потерей кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС определяются в размере возмещения фактических убытков ( в процентах) по формуле, определенной в порядке исчисления пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11. 2011 № 1210 (далее - Порядок 1210).

Рассмотрим на примерах, какую надбавку получат пенсионеры:

Пример 1

Мужчина получает пенсию по возрасту с 2013 года, имеет 37 лет страхового стажа.

Коэффициент заработка, на основе которого определен размер его пенсии, составляет 2,22000.

С марта 2019 размер пенсии был определен с применением средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, исчисленной как средний показатель по 2014-й, 2015-й и 2016 годы (3764,40 грн), увеличенной на 1 , 17 и величины оценки одного года страхового стажа в размере 1% (коэффициент стажа - 0,37000).

Размер пенсии к 01.05.2020:

3764,40 грн х 1,17 х 2,22000 х 0,37000 = 3617,73 грн.

32,76 грн - доплата за два года страхового стажа свыше 35 лет (1638 грн х 2%).

Общий размер пенсии - 3650,49 грн.

Размер пенсии с 01.05.2020:

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 2,22000 х 0,37000 = 4015,68 грн.

32,76 грн - доплата за два года страхового стажа свыше 35 лет (1638 грн х 2%).

Общий размер пенсии - 4048,44 грн.

В результате майского перерасчета размер пенсии увеличится на 397,95

грн.

Пример 2

Женщина получает пенсию по возрасту, имеет 30 лет страхового стажа.

Коэффициент заработка, на основе которого определен размер ее пенсии, составляет 1,95156.

С марта 2019 размер пенсии определены с применением средней заработной платы 3764,40 грн, увеличенной на 1,17, и величины оценки одного года страхового стажа в размере 1% (коэффициент стажа - 0,30).

Размер пенсии к 01.05.2020:

3764,40 грн х 1,17 х 1,95156 х 0,30 = 2578,60 грн.

Повышение размера пенсии в размере 15% за более поздний выход на пенсию - 386,79 грн (2578,60 грн х 15%).

Общий размер пенсии после перерасчета - 2965,39 грн.

Размер пенсии с 01.05.2020:

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 1,95156 х 0,30 = 2862,25 грн.

Повышение размера пенсии в размере 15% за более поздний выход на пенсию - 429,34 грн (2862,25 грн х 15%).

Общий размер пенсии после перерасчета - 3291,59

грн.

В результате майского перерасчета размер пенсии увеличился на 326,20

грн.

Пример 3

Лицо с инвалидностью II группы вследствие заболевания, полученного в связи с работой по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Среднемесячный коэффициент зарплаты, который учтен при исчислении пенсии - 7,45210.

Пенсия назначена в соответствии с Порядком 1210 в размере возмещения фактических убытков (70%).

Применен показатель средней зарплаты (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, с которой уплачены страховые взносы, за 2006 год - 928,81 грн.

Размер пенсии к 01.05.2020:

928,81 грн х 1,17 х 7,45210 х 70% = 5668,78 грн.

Размер ежемесячной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, - 379,60 грн.

Общий размер пенсии до перерасчета - 6048,38

грн.

Размер пенсии с 01.05.2020:

928,81 грн х 1,17 х 1,11 х 7,45210 х 70% = 6292,35 грн.

Размер ежемесячной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, не меняется - 379,60 грн.

Общий размер пенсии после перерасчета - 6671,95

грн.

В результате майского перерасчета размер пенсии увеличится на 623,57 грн.

Пример 4

Лицо с инвалидностью II группы вследствие заболевания (увечья), полученного во время прохождения срочной военной службы.

Коэффициент заработка - 1,89522.

Размер пенсии к 01.05.2020:

3764,40 грн х 1,17 х 1,89522 х 60% = 5008,33 грн.

Размер пенсии с 01.05.2020:

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 1,89522 х 60% = 5559,25 грн.

В результате майского перерасчета размер пенсии увеличился на 550,92 грн.

Пример 5

Женщина 1951 года, получает пенсию по возрасту с 2006 года, имеет 37 лет страхового стажа.

Коэффициент заработка, на основе которого определен размер ее пенсии - 0,88250.

Размер пенсии к 01.05.2020 - 2133,68 грн.

3764,40 грн х 1,17 х 0,88250 х 0,37 = 1438,12 грн.

Учитывая то, что женщина достигла 65-летнего возраста и имеет не менее 30 лет страхового стажа, а размер ее пенсии, определенный с учетом заработной платы и страхового стажа, не достигает 40% от минимальной заработной платы, с января 2020 ей как неработающей лицу было установлено пенсию в размере 1889,20 грн (4723 грн х 40%).

За 17 лет страхового стажа свыше 20 лет установлена доплата за сверхнормативный стаж в размере 17% от размера пенсии 1438,12 грн (244,48 грн).

Размер пенсии после 01.05.2020:

3764,40 грн х 1,17 х 1,11 х 0,88250 х 0,37 = 1596,31 грн.

В то же время у женщины сохраняется право на получение пенсии в размере не менее 40% от минимальной заработной платы 1889,20 грн (4723 грн х 40%).

Доплата за 17 лет сверхнормативного страхового стажа установлен в размере 17% от размера пенсии 1596,31 грн (271,37 грн).

Общий

размер пенсии с 01.05.2020 составляет 2160,57 грн (1889,20 грн + 271,37 грн), то есть увеличился на 26,89 грн.

Учитывая, что С 1 мая размер пенсии этой женщины увеличился менее чем на 100 грн, в ее пенсии устанавливается доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетов пенсии.

То есть С 1 мая размер пенсии этой женщины составит 2233,68 грн .

Пересчет спецпенсий:

Эти пенсии подлежат перерасчету в части определения размера пенсии, исчисленной в соответствии с Законом 1058.

Если размер пенсии, исчисленный в соответствии с этим Законом , будет больше размер пенсии, исчисленный в соответствии с спецзакон, осуществляется автоматическое, без обращения лица, перевод на пенсию на условиях, предусмотренных Законом 1058, по материалам пенсионных дел.

В дальнейшем такие лица в любое время могут обратиться в органы Пенсионного фонда для перевода на пенсию / ежемесячное пожизненное денежное содержание по нормам спецзакон с установлением размера пенсии / ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемого к автоматическому переводу. Перевод состоится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило соответствующее заявление.

Стоит напомнить, что после перерасчета размер пенсии не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, на сегодня составляет 16 380 грн.

Как сообщали Українські Новини, выплата проиндексированных пенсий будет проводиться с 4 мая 2020 в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через АО "Укрпочта.

Ранее Пенсионный фонд выплатил "коронавирусную тысячу".

Тем временем, Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 2,8 миллиарда гривен.