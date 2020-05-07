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  • Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 2,8 миллиарда гривен
07 мая 2020, четверг, 15:08 679
Экономика 2020-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 2,8 миллиарда гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 2,8 миллиарда гривен

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Финансирование пенсий, пенсия за май
Пенсия
Пенсия

Сегодня, 7 мая, согласно утвержденному графику Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за май в то время, как с 4 мая часть пенсионеров получат повышенную пенсию после ее индексации.

Об этом говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в социальной сети Facebook.

Так, ПФУ направлено 2,8 миллиарда гривен па пенсионные выплаты. С начала мая уже профинансировано пенсий на сумму 11,5 миллиарда гривен.

Финансирование пенсий за май. Инфографика: ПФУФинансирование пенсий за май. Инфографика: ПФУ

В Пенсионном фонде напомнили, что все пенсионеры получат выплату пенсий в определенную каждом дату выплаты в установленном порядке. Пенсию будут зачислять на счет пенсионера в банке или доставлено почтальонами домой тем пенсионерам, которые выбрали АО "Укрпочта".

Как сообщали Українські Новини, ранее Пенсионный фонд выплатил "коронавирусную тысячу"

Тем временем, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.

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