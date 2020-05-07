Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий еще 2,8 миллиарда гривен

Сегодня, 7 мая, согласно утвержденному графику Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за май в то время, как с 4 мая часть пенсионеров получат повышенную пенсию после ее индексации.

Об этом говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в социальной сети Facebook.

Так, ПФУ направлено 2,8 миллиарда гривен па пенсионные выплаты. С начала мая уже профинансировано пенсий на сумму 11,5 миллиарда гривен.

Финансирование пенсий за май. Инфографика: ПФУ

В Пенсионном фонде напомнили, что все пенсионеры получат выплату пенсий в определенную каждом дату выплаты в установленном порядке. Пенсию будут зачислять на счет пенсионера в банке или доставлено почтальонами домой тем пенсионерам, которые выбрали АО "Укрпочта".

Как сообщали Українські Новини, ранее Пенсионный фонд выплатил "коронавирусную тысячу".

Тем временем, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.