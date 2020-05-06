В НБУ рассказали, как будут работать банки на майские праздники

Как будет работать Национальный банк во время майских праздников. Фото:the-city.kiev.ua

Как будет работать Национальный банк во время майских праздников. Фото:the-city.kiev.ua

В то время, как уже вторую неделю подряд украинцы будут отдыхать 3 дня с 9 по 11 мая, в Национальном банке Украины напомнили, как будет работать банковская система в эти дни. Об этом сообщила пресс-служба финансовой структуры, передают Українські Новини.

В Национальном банке Украины сообщили, что банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего.

Поэтому, согласно сообщению, 11 мая в понедельник, банковская система в Украине не будет работать.

График работы НБУ в 2020. Фото: Facebook Национальный банк Украины

Как сообщали Українські Новини, в компании "Новая Почта" рассказали, как будут работать на майские праздники 9-11 мая.

Также украинцы поделились тем, что будут делать и как проводить майские праздники.

В то же время, в Киеве во время карантина 9 мая, запретили проводить массовые мероприятия ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.