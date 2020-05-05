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05 мая 2020, вторник, 20:03 224
Транспорт 2020-05-05T20:15:04+03:00
Українські Новини
Wizz Air планирует возобновить полеты в Португалию и Грецию

Wizz Air планирует возобновить полеты в Португалию и Грецию

Ярина Вацяк
Авиакомпании, Туризм, Wizz Air, KLM, Лоукост, Коронавирус, авиарейсы
Wizz Air. Фото: пресс-служба авиакомпании
Wizz Air. Фото: пресс-служба авиакомпании

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена возобновить полеты из аэропорта Лутон в Португалию в середине июня и в Грецию в июле в надежде, что ограничения на поездку в Covid-19 будут сняты в то время, как лоукост-перевозчик анонсировал 7 новых рейсов со Львова в июле.

Объявив пять новых маршрутов, бюджетная авиакомпания сообщила, что с 16 июня рейсы будут отправляться из лондонского аэропорта в Фару в Португалии с ценами от 25,99 фунтов стерлингов, а также с Корфу, Ираклиона, Родоса и Закинфа в Греции с начала июля, пишет The Guardian.

Wizz Air ввел новые правила, в том числе обязательные маски для пассажиров и персонала, а также перчатки для экипажа, чтобы люди чувствовали себя более уверенно в полете.

Авиакомпания также предоставит дезинфицирующие салфетки путешественникам и больше не будет предоставлять журналы. Авиакомпания заявляет, что поощряет путешественников соблюдать физическую дистанцию в аэропорту, но планирует заполнить средние места в самолетах, если будет достаточно спроса.

Александр де Жюняк, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта, заявил, что во время еженедельного брифинга группы не было никаких доказательств того, что пустые средние места могут улучшить безопасность пассажиров.

Граждане Великобритании смогут летать, если снимут ограничения на поездки. Министерство иностранных дел Великобритании в настоящее время рекомендует британским гражданам воздержаться от любых, кроме важных международных поездок.

Португалия и Греция начали ослаблять свои ограничения, хотя ограничения на поездки остаются. Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что сектор надеялся открыть бизнес в июле.

Голландская авиакомпания KLM также заявила во вторник, что возобновила полеты по ряду европейских направлений. Сейчас авиакомпания выполняет ежедневный рейс из Амстердама в Барселону, Будапешт, Хельсинки, Мадрид, Милан, Прагу, Рим и Варшаву.

Как сообщали Українські Новини, пока Украинская ассоциация туристических агентств ожидает, что украинские отели могут заполнить на 100% летом, на данный момент Греция, Болгария, Хорватия и Черногория ищут способы запустить туристический сезон и открыть границы в ближайшее время.

Также сообщалось, что после карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов.

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