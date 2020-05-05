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05 мая 2020, вторник, 17:24 180
Верховная Рада и партии 2020-05-05T18:15:02+03:00
Українські Новини
Рада проведет внеочередное заседание в четверг. В повестке дня вопрос страхования медиков

Рада проведет внеочередное заседание в четверг. В повестке дня вопрос страхования медиков

Надежда Комендантова
Медики, коронавирус у врачей, Коронавирус у медиков
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Верховная Рада, которая ранее планировала провести внеочередное пленарное заседание во вторник, 12 мая, соберется для рассмотрения вопроса страхования медицинских работников 7 мая в 14:00.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, передают Українськi Новини.

"В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 7 мая 2020", - говорится в нем со ссылкой на распоряжение председателя Рады Дмитрия Разумкова.

Согласно распоряжению, планируется рассмотреть законопроект №3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 и №3376 относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине от коронавируса скончались 16 медработников. Всего коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков.

В четверг, 30 апреля, коллектив Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест из-за низкой зарплаты в 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии коронавируса.

Сегодня в Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии, в то время, как количество больных коронавирусом в Украине достигла 10 861 случаев по состоянию на 1 мая.

Тем временем, специальные защитные костюмы для медиков, Министерство здравоохранения должно было получить 1 мая, но так и не получило, хотя закупало их вдвое дороже, чем волонтеры

 

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