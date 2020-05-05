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05 мая 2020, вторник, 16:51 7
Силовые структуры 2020-05-05T16:51:44+03:00
Українські Новини
Арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили в силе до 1 июня

Арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили в силе до 1 июня

Ольга Фандорина
Убийство Павла Шеремета, Андрей Антоненко, дело Шеремета, Арест Антоненко
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева, который продлил арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко до 1 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сказано в нем.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство защиты и оставил в силе продление ареста Антоненко.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета является один и тот же человек.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что более 10 сотрудников Службы безопасности Украины проверяются на наличие связей с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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