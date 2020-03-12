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12 марта 2020, четверг, 16:57 364
Судебная власть 2020-03-12T16:57:51+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: суд оставил в силе арест подозреваемого Антоненко

Дело Шеремета: суд оставил в силе арест подозреваемого Антоненко

Елизавета Кесельман
Суд, Убийство Павла Шеремета, дело Шеремета, Арест Антоненко
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева, который продлил арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога.

Такое решение суд принял в четверг, передают Українські Новини.

Антоненко присутствовал на заседании в стеклянном боксе.

Защита Антоненко ходатайствовала об изменении ему меры пресечения.

Защита, в частности заявила, что мотивационная часть решения суда первой инстанции полностью копирует ту же часть решения, составленную судьей Сергеем Вовком, от 14 декабря 2019 года, которым Антоненко был арестован на 2 месяца.

Также депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь заявил о своем желании взять Антоненко на поруки.

Прокуратура настаивала на аресте подозреваемого.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство защиты.

Как сообщали Українськi Новини, сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля.

Подозреваемый отказался от сотрудничества со следствием, поскольку показания используются против него.

4 марта полиция провела обыск у Леонида Маслова, который является одним из защитников Антоненко.

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