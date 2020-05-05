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  • За сутки в мире от кронавируса умерли 4,1 тыс. человек. Данные на 5 мая
05 мая 2020, вторник, 09:26 17
Мир 2020-05-05T09:35:54+03:00
Українські Новини
За сутки в мире от кронавируса умерли 4,1 тыс. человек. Данные на 5 мая

За сутки в мире от кронавируса умерли 4,1 тыс. человек. Данные на 5 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как врачи назвали новые симптомы коронавируса, во вторник, 5 мая, в мире зарегистрировано 3 584 174 случаев заражения коронавирусом (77 121 за сутки), 1 167 991 из них выздоровели (за сутки 42 683), 251 575 – умерли (4 100 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.


На первом месте по количеству инфицированных коронавирусом по прежнему остаются Соединенные Штаты. Тут Covid-19 заразились 1 180 634 человек, выздоровели - 187 180, умерли - 68 934. 

На втором месте Испания. Здесь 218 011 больных новым вирусом. Выздоровели - 121 343, умерли - 25 428 человека. 

211 938 человек заболели коронавирусом в Италии. Выздоровели - 82 879, умерли - 29 079. 

На четвертом месте оказалась Великобритания с 191 832 зараженными. Выздоровели - 910, умерли - 28 809. 

На пятом месте Франция. Здесь заболели 169 583, выздоровели - 51 476, умерли - 25 204. 

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ рассказали, что происходит с организмом человека при повторном заражении коронавирусом

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