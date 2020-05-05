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05 мая 2020, вторник, 16:15 200
Силовые структуры 2020-05-05T16:21:49+03:00
Українські Новини
Суд заочно арестовал Януковича. Это позволит начать экстрадицию

Суд заочно арестовал Януковича. Это позволит начать экстрадицию

Кира Молчанова
Виктор Янукович, Суд, Экстрадиция, Заочный арест
Виктор Янукович
Виктор Янукович

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего Президента Виктора Януковича, которого вчера ГБР вызывало на допрос. Это позволит начать процедуру экстрадиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева 4 мая 2020 года избрал бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украина)", — сказано в нем.

В указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства захвата Януковичем в период сентября-октября 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как Президента.

В частности были незаконно увеличены властные полномочия Президента, которые ранее относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, путем возвращения неконституционным способом действия Конституции от 28 июня 1996 года, в которую законом "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Отмечается, что указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР вызывало Януковича для проведения следственных и процессуальных действий на 30 апреля.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Суд снял арест с денежных средств окружения Януковича во Всеукраинском банке развития.

СМИ сообщали, что бывший президент Украины Виктор Янукович строит в Сочи особняк, отбирая землю у местных жителей.

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