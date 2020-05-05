У Києві кав'ярням дозволили працювати "на винос"

Київська міська державна адміністрація після відкриття деяких ринків дозволила кав'ярням працювати "на винос".

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення і дозволила столичних кав'ярнях працювати на винос. Це підтримка для бізнесу і справедливе рішення, оскільки ресторани і кафе працювали винос під час обмежень", - сказав він.

При цьому Кличко не уточнив, з якого числа кав'ярням дозволено працювати.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Київський метрополітен, який активно ремонтують у період карантину, можуть відкрити для пасажирів у червні.

Тим часом сьогодні почався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня.