підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
05 травня 2020, вівторок, 13:09 11
Суспільство 2020-05-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві кав'ярням дозволили працювати "на винос"

У Києві кав'ярням дозволили працювати "на винос"

Анна Рудык
Карантин, коронавірус в Україні, карантин в Києві, кав'ярні
Кава. Фото: coffeemap.com.ua
Кава. Фото: coffeemap.com.ua

Київська міська державна адміністрація після відкриття деяких ринків дозволила кав'ярням працювати "на винос".

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення і дозволила столичних кав'ярнях працювати на винос. Це підтримка для бізнесу і справедливе рішення, оскільки ресторани і кафе працювали винос під час обмежень", - сказав він.

При цьому Кличко не уточнив, з якого числа кав'ярням дозволено працювати.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Київський метрополітен, який активно ремонтують у період карантину, можуть відкрити для пасажирів у червні.

Тим часом сьогодні почався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня.

Більше новин про: Карантин коронавірус в Україні карантин в Києві кав'ярні

У Києві за добу вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Влада готується відкрити метро в червні
Новини
У МОЗ попередили про безсимптомних випадках СOVID-19, які підвищують загрозу заразитися 14:51
З початку карантину статус безробітного отримали 166 тис. осіб 14:45
Військові кораблі НАТО вперше за 30 років увійшли в Баренцове море 14:29
Інформаційну кампанію проти Криклія влаштували бенефіціари вантажоперевезень Укрзалізниці, - Голобуцький 14:01
Волонтерський штаб Андрія Ставніцера в Одеській області заявив про виконання завдання щодо уникнення 1-го спалаху епідемії 13:50
більше новин
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
У ЗСУ зафіксували 4 нових випадки зараження коронавірусом 15:05
У Житомирській області рятувальники ліквідували кілька осередків займання 15:35
більше новин
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року 08:49
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
В Україні третій день поспіль скорочується кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok