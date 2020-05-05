Начальник полиции Киева Крищенко выздоровел от коронавируса

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса и уже приступил к работе. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра МВД Зорян Шкиряк.

Шкиряк сообщил, что все повторные тесты дали отрицательный результат, медицинские показатели в норме, а состояние здоровья замечательное.

"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции ИИИ ранга, глава ГУНП города Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенной COVID-19", - написал Зорян Шкиряк.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

Также Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая.

Тем временем с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.