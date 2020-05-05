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05 мая 2020, вторник, 10:41 368
Силовые структуры 2020-05-05T11:00:02+03:00
Українські Новини
Начальник полиции Киева Крищенко выздоровел от коронавируса

Начальник полиции Киева Крищенко выздоровел от коронавируса

Ольга Фандорина
Андрей Крищенко, лечение коронавируса, Заболеваемость коронавирусом, Выздоровление от коронавируса
Начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Фото: МВД
Начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Фото: МВД

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса и уже приступил к работе. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра МВД Зорян Шкиряк.

Шкиряк сообщил, что все повторные тесты дали отрицательный результат, медицинские показатели в норме, а состояние здоровья замечательное.

"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции ИИИ ранга, глава ГУНП города Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенной COVID-19", - написал Зорян Шкиряк.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

Также Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая.

Тем временем с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

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