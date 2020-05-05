Минздрав собрался дополнительно финансировать первичную и экстренную помощь

Министерство здравоохранения инициирует внесение изменений в систему медицинских гарантий, которая заработала с 1 апреля, чтобы сохранить финансирование медицинских учреждений.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он назвал процесс, который стартовал с 1 апреля (система медицинских гарантий), не предвещающим ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов.

По словам министра, из-за дефицита финансирования могут закрыться 332 больницы.

"Что мы собираемся делать? До 1 июня мы внедрим такие принципы финансирования. Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, которые предоставляют специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансирование из государственного бюджета не меньше, чем в 2019 году. Главным закупщиком остается Национальная служба здоровья", - сообщил Степанов.

По его словам, с 1 июня по государственной программе медгарантий будут дополнительно финансироваться такие пакеты, как первичная медпомощь, экстренная помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт (стационар), а также 4 пакета для лечения коронавирусной инфекции.

Министр отметил, что финансирование будет покрывать все расходы на лечение больных.

"Для того, чтобы повысить зарплаты 435 тыс. медиков, нужно дополнительно выделить 11 млрд гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную Раду относительно изменений в государственный бюджет", - подчеркнул Степанов.

Он сообщил, что это поможет увеличить зарплаты не менее чем до 50%.

"С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить состоятельность и эффективность госпитальной сети", - сказал министр.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья не прокомментировали особенности запуска с 1 апреля второго этапа медицинской реформы в условиях пандемии коронавируса.

Второй этап медреформы предусматривает заключение каждым медучреждением договоров с Национальной службой здоровья Украины и получение денег за предоставленные услуги.

4 марта в Верховной Раде при назначении правительства Дениса Шмыгаля Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство медучреждений не готово ко второму этапу медицинской реформы.

Шмыгаль затем заявил, что правительство "будет двигаться вперед" в этом вопросе, поскольку большинство работы уже сделано, не уточнив будет ли отсрочка либо переходной период или реформа будут запущена, как ранее планировалось с 1 апреля.