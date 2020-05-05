Заступник міністра охорони здоров'я Ляшко розповів, чи можна відкривати з 11 травня громадський транспорт

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що категорично проти поновлення громадського транспорту з 11 травня. Про це він заявив під час політичного ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Я на даний момент буду стояти на своєму, я не дозволю відновити відразу громадський транспорт. Оскільки як тільки буде відновлено громадський транспорт, у нас на карантині як такий буде поставлений хрест", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що розуміє, що відсутність громадського транспорту буде значно впливати на бізнес, однак, за його словами, це не питання 11 травня (дати пом'якшення карантинних заходів).

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 55-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 22 травня.

Також МОЗ оприлюднив рекомендації для закладів громадського харчування з роботи з 11 травня.

Тим часом з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек зможуть працювати салони краси і перукарні.