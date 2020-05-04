"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина

Эпицентр во время карантина Фото: пресс-служба

Эпицентр во время карантина Фото: пресс-служба

Заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров отрицает работу всех отделов магазина во время карантина и заявляет, что осуществляется продажа только товаров первой необходимости.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"С начала введения карантина сеть хозяйственных магазинов "Эпицентр" выполняет социальную миссию и обеспечивает население товарами первой необходимости", - заявил он.

Гончаров отметил, что "Эпицентр" придерживался и придерживаемся постановления Кабинета Министров №211 от 11 марта и разъяснений к нему.

Также он подчеркнул, что для продажи доступны только товары первой необходимости.

"В свободной продаже представлен только ассортимент, который определен правительством как товары первой необходимости: медицинские изделия, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, средства гигиены, медицинские приборы (средства кварцевания и обеззараживания воздуха), пищевые продукты, детали и принадлежности для транспортных средств, средства связи и телекоммуникаций, детское питание и товары для детей, пестициды, агрохимикаты, семена и садовый материал, товары для животных", - сказал он.

Гончаров заявил, что другие отделы магазина закрыты.

"Другие отделы в магазинах "Эпицентр" закрыты, полный ассортимент доступен при заказе в интернет-магазине epicentrk.ua. До сведения директоров и персонала магазинов доведены ограничения по торговле", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, "Эпицентр К" заявляет о проведении 320 проверок соблюдения правил карантина.

Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина.