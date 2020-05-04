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04 мая 2020, понедельник, 21:20 2044
Общество 2020-05-04T21:45:10+03:00
Українські Новини
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина

"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина

Елизавета Драбкина
Карантин, Эпицентр, Коронавирус, Правила карантина
Эпицентр во время карантина Фото: пресс-служба
Эпицентр во время карантина Фото: пресс-служба

Заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров отрицает работу всех отделов магазина во время карантина и заявляет, что осуществляется продажа только товаров первой необходимости.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"С начала введения карантина сеть хозяйственных магазинов "Эпицентр" выполняет социальную миссию и обеспечивает население товарами первой необходимости", - заявил он.

Гончаров отметил, что "Эпицентр" придерживался и придерживаемся постановления Кабинета Министров №211 от 11 марта и разъяснений к нему.

Также он подчеркнул, что для продажи доступны только товары первой необходимости.

"В свободной продаже представлен только ассортимент, который определен правительством как товары первой необходимости: медицинские изделия, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, средства гигиены, медицинские приборы (средства кварцевания и обеззараживания воздуха), пищевые продукты, детали и принадлежности для транспортных средств, средства связи и телекоммуникаций, детское питание и товары для детей, пестициды, агрохимикаты, семена и садовый материал, товары для животных", - сказал он.

Гончаров заявил, что другие отделы магазина закрыты.

"Другие отделы в магазинах "Эпицентр" закрыты, полный ассортимент доступен при заказе в интернет-магазине epicentrk.ua. До сведения директоров и персонала магазинов доведены ограничения по торговле", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, "Эпицентр К" заявляет о проведении 320 проверок соблюдения правил карантина.

Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина.

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