"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина

Заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров отрицает работу всех отделов магазина во время карантина и заявляет, что осуществляется продажа только товаров первой необходимости. Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам. "С начала введения карантина сеть хозяйственных магазинов "Эпицентр" выполняет социальную миссию и обеспечивает население товарами первой необходимости", - заявил он. Гончаров отметил, что "Эпицентр" придерживался и придерживаемся постановления Кабинета Министров №211 от 11 марта и разъяснений к нему. Также он подчеркнул, что для продажи доступны только товары первой необходимости. "В свободной продаже представлен только ассортимент, который определен правительством как товары первой необходимости: медицинские изделия, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, средства гигиены, медицинские приборы (средства кварцевания и обеззараживания воздуха), пищевые продукты, детали и принадлежности для транспортных средств, средства связи и телекоммуникаций, детское питание и товары для детей, пестициды, агрохимикаты, семена и садовый материал, товары для животных", - сказал он. Гончаров заявил, что другие отделы магазина закрыты. "Другие отделы в магазинах "Эпицентр" закрыты, полный ассортимент доступен при заказе в интернет-магазине epicentrk.ua. До сведения директоров и персонала магазинов доведены ограничения по торговле", - добавил он. Как сообщали Українськi Новини, "Эпицентр К" заявляет о проведении 320 проверок соблюдения правил карантина. Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина.