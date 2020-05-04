"Эпицентр": с начала карантина нашу компанию проверяли 320 раз

Заместитель генерального директора, директор по розничной торговле компании "Эпицентр К" Владимир Гончаров заявляет о проведении 320 проверок соблюдения правил карантина.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"С начала введения карантина нашу компанию проверяли 320 раз. В отношении наших работников за все время составлено 34 протокола. Только за вчерашний день было 46 проверок и составлено 4 протокола", - сказал он.

Гончаров отметил, что в настоящее время в суды передано 12 протоколов, которые были составлены ранее.

"Мы предупредили руководство магазинов о необходимости соблюдать установленные ограничения", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция составила 29 административных протоколов о нарушении карантина в сети "Эпицентр".

Ранее "Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия".

Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина.