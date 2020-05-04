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04 травня 2020, понеділок, 21:20 6
Суспільство 2020-05-04T21:45:08+03:00
Українські Новини
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину

"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину

Елизавета Драбкина
Карантин, Епіцентр, Коронавірус, Правила карантину
Епіцентр під час карантину Фото: прес-служба
Епіцентр під час карантину Фото: прес-служба

Заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину і заявляє, що здійснюється продаж тільки товарів першої необхідності.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"З початку введення карантину мережа господарських магазинів "Епіцентр" виконує соціальну місію та забезпечує населення товарами першої необхідності", - заявив він.

Гончаров зазначив, що "Епіцентр" дотримувався і дотримуємося постанови Кабінету Міністрів №211 від 11 березня та роз'яснень до нього.

Також він підкреслив, що для продажу доступні лише товари першої необхідності.

"У вільному продажі представлено лише асортимент, який визначено урядом як товари першої необхідності: медичні вироби, засоби індивідуального захисту та дезінфекції, засоби гігієни, медичні прилади (засоби кварцювання та знезараження повітря), харчові продукти, деталі та приладдям для транспортних засобів, засоби зв’язку та телекомунікацій, дитяче харчування та товари для дітей, пестициди, агрохімікати, насіння та садовий матеріал, товари для тварин", - сказав він.

Гончаров заявив, що інші відділи закриті.

"Інші відділи у магазинах "Епіцентр" закриті, повний асортимент доступний при замовлені в інтернет-магазині epicentrk.ua. До всіх директорів та персоналу магазинів доведені обмеження щодо торгівлі", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, "Епіцентр К" заявляє про проведення 320 перевірок дотримання правил карантину.

Офіс генерального прокурора має намір вивчити і дати правову оцінку діям "Епіцентру" у період карантину.

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