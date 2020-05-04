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04 мая 2020, понедельник, 17:35 259
Президент 2020-05-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский пригрозил 120 тысячью смертей до конца года, если карантин отменят резко

Зеленский пригрозил 120 тысячью смертей до конца года, если карантин отменят резко

Ольга Фандорина
Карантин, Владимир Зеленский, карантин в Украине, ослабление карантина

Президент Владимир Зеленский заявляет, что карантин будет ослабляться постепенно, потому что в случае его резкой отмены в Украине до конца года может добавиться около 120 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него болезненные. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности - катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина повлечет шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, оно - поэтапное. Первое смягчение состоится уже скоро - 11 мая", - сказал он.

Зеленский призвал украинцев набраться терпения, соблюдать карантин и дождаться безопасной обстановки.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Тем временем, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

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