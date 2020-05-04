Зеленский пригрозил 120 тысячью смертей до конца года, если карантин отменят резко

Президент Владимир Зеленский заявляет, что карантин будет ослабляться постепенно, потому что в случае его резкой отмены в Украине до конца года может добавиться около 120 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него болезненные. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности - катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина повлечет шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, оно - поэтапное. Первое смягчение состоится уже скоро - 11 мая", - сказал он.

Зеленский призвал украинцев набраться терпения, соблюдать карантин и дождаться безопасной обстановки.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Тем временем, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.