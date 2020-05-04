Курс гривны на межбанке снизился после длинных выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 2 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 26,97 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,95-26,99 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,96-26,99 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,95-26,97 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,60% с 23,74 UAH/USD до 26,97 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Также эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Тем временем с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд, а в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 апреля на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.