подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 17:27 309
Экономика 2020-05-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился после длинных выходных

Курс гривны на межбанке снизился после длинных выходных

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс доллара
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 2 коп. в понедельник снизился на 1 коп. до 26,97 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,95-26,99 UAH/USD, затем котировки сузились до 26,96-26,99 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,95-26,97 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,60% с 23,74 UAH/USD до 26,97 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Также эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Тем временем с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд, а в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 апреля на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.

Больше новостей о: Гривна Курс гривны НБУ Межбанк курс доллара

Индекс ожиданий деловой активности впервые обвалил...
НБУ нарастил скупку валюты на межбанке в 4 раза...
Гривна начала падать. Курс нацвалюты от НБУ на 5 м...
После длинных выходных доллар продолжает падать. К...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
В апреле госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%
Новости
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая 18:10
Мощная гроза в Черновцах повалила деревья и затопила улицы 18:08
Смягчение карантина: вирусолог рассказал, как предотвратить всплеск заболеваемости 17:55
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации 17:51 Документ
Владимир Парипа: "Экстренная служба "104" не может пойти на карантин или в отпуск" 17:50 Пресс-релиз
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok