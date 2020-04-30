Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

С 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 3,88 коп. до 28,9233 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,56 коп. до 29,4931 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 17 по 24 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 2,37 коп. до 27,3996 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,47 коп. до 26,9866 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 30 апреля 26,8691 27,2249 28,9233 29,4931 3,1500 3,7000 По сравнению с 24 апреля -0,1175 -0,1747 0,0388 -0,0656 0,0300 0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.