подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 апреля 2020, четверг, 13:00 73
Финансы 2020-04-30T13:07:32+03:00
Українські Новини
Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно падать

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курсы валют в обменниках
Курсы валют в обменниках

С 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 3,88 коп. до 28,9233 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,56 коп. до 29,4931 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 17 по 24 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 2,37 коп. до 27,3996 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,47 коп. до 26,9866 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 30 апреля

26,8691

27,2249

28,9233

29,4931

3,1500

3,7000

По сравнению с 24 апреля

-0,1175

-0,1747

0,0388

-0,0656

0,0300

0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
Кличко раскритиковал гуляющих по Крещатику киевлян 13:56
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:53
ГосЧС ликвидировала пожар недалеко от арсенала в Балаклее Харьковской области 13:46
Закон о медиа забрали из Рады и отправили на доработку 13:31 Документ
В Киевской области зафиксировали 664 случая коронавируса. Статистика по районам 13:30
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
После падения в Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok