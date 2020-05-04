Курс гривні на міжбанку знизився після довгих вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 2 коп. у понеділок знизився на 1 коп. до 26,97 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,95-26,99 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,96-26,99 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,95-26,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,60% з 23,74 UAH/USD до 26,97 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Також експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Тим часом з 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль, а у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 квітня на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.