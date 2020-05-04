підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 травня 2020, понеділок, 17:27 11
Економіка 2020-05-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився після довгих вихідних

Курс гривні на міжбанку знизився після довгих вихідних

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня, курс гривні на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 2 коп. у понеділок знизився на 1 коп. до 26,97 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,95-26,99 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,96-26,99 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,95-26,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,60% з 23,74 UAH/USD до 26,97 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Також експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Тим часом з 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль, а у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 квітня на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.

Більше новин про: НБУ курс гривні Міжбанк Гривня курс гривні на міжбанку

Гривня почала падати. Курс нацвалюти від НБУ на 5 ...
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися. Курс на...
Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку 28 квіт...
Індекс очікувань ділової активності вперше обвалив...
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів
Новини
Пом'якшення карантину: вірусолог розповів, як запобігти сплеску захворюваності 17:55
Володимир Парипа: "Екстренна служба "104" не може піти на карантин" 17:52 Прес-реліз
СБУ просить Раду вирішити проблему неконтрольованого зростання "зеленої" генерації 17:51 Документ
Кабмін планує ввести адаптивний карантин в областях з високим рівнем захворюваності COVID-19 17:39 Інфографіка
Топ-20 медичних інновацій за 20 років, - рейтингове дослідження 17:33
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
Під Києвом поліцейські затримали бездомного громадянина Росії, який погрожував влаштувати вибух у селі 14:35
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok