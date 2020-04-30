Гривна перед майскими выходными подешевела. Курс валют на межбанке

Перед майскими выходными курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в среду на 7 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 26,96 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,94-26,98 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,91-26,94 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,96-26,97 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,56% с 23,74 UAH/USD до 26,96 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 мая, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.