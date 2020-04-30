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30 апреля 2020, четверг, 17:01 57
Финансы 2020-04-30T17:16:42+03:00
Українські Новини
Гривна перед майскими выходными подешевела. Курс валют на межбанке

Гривна перед майскими выходными подешевела. Курс валют на межбанке

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
Курс валют
Курс валют

Перед майскими выходными курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в среду на 7 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 26,96 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,94-26,98 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,91-26,94 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,96-26,97 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,56% с 23,74 UAH/USD до 26,96 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 мая, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.

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