После длинных выходных доллар продолжает падать. Курс валют на 4 мая

Пока гривна растет, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 апреля на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,35 коп. до 28,9568 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,50 коп. до 29,5681 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8452 27,2148 28,9568 29,5681 3,15 3,70 Максимальный 27,0000 27,6000 29,3000 29,9000 3,52 3,90 Минимальный 26,7000 27,1000 28,4000 29,2000 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Также эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Тем временем с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.